Дар-эс-Салам, Танзания, , 12:03 — REGNUM Правительство Танзании огласило изменения в порядке получения компаниями лицензий на разработку природных ресурсов в стране. Об этом передает газета Nipashe.

По информации издания, теперь, чтобы получить лицензию, необходимо обращаться напрямую в Совет министров Танзании, а не в министерство полезных ископаемых.

Как сообщил министр иностранных дел Танзании Паламагамба Кабуди на открытии конференции, посвященной памяти первого президента страны Джулиуса Ньерере, прошедшей в Дар-эс-Саламе, основной целью изменений является безопасность в сфере добычи природных ресурсов.

«Любая компания, которая нуждается в лицензии на разработку ресурсов, не сможет получить ее от министра полезных ископаемых, а должна будет обратиться в наделенный соответствующими полномочиями Совет министров, которые будут принимать решение не из своих личных интересов, а по заключению подчиненных им комиссий», — заявил Кабуди.