Бишкек, , 11:56 — REGNUM Коммерческие банки выдали фермерам и аграриям Киргизии 9 861 льготный кредит на общую сумму 4 млрд 934 млн сомов (4 млрд 549 млн рублей) в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 7». Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Из этих денег на развитие сферы животноводства предоставлено — 6 744 займов на более чем 2 млрд 613 млн сомов (свыше 2 млрд 409 млн рублей), на растениеводства — 2 812 кредитов на сумму около 1 млрд 102 млн сомов (1 млрд 16 млн рублей), а также на переработку и услуги — 305 займов на более чем 1 млрд 219 млн сомов (1 млрд 124 млн рублей).

Наибольшая общая сумма льготных кредитов в рамках седьмой фазы госпрограммы содействия сельскому хозяйству приходится на Чуйскую область — свыше 1 млрд 694 млн сомов (1 млрд 562 млн рублей) и на Джалал-Абадскую область — более 905 млн сомов (около 835 млн рублей).

Затем следуют Ошская область — около 762 млн сомов (более 702 млн рублей), Иссык-Кульская область — около 589 млн сомов (543 млн рублей) и Нарынская область — более 383 млн рублей (более 353 млн рублей),

Замыкают список два оставшихся региона, проживающие на территории которых фермеры и аграрии получили наименьшие суммы кредитов: Таласская область — чуть больше 347 млн сомов (320 млн рублей) и Баткенская область — 253 (более 233 млн рублей).