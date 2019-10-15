Бразилиа, , 11:56 — REGNUM Российская госкорпорация Росатом обсуждает с Бразилией проект плавучей атомной электростанции малой мощности, заявил 15 октября РИА Новости глава «Русатом Оверсиз» (входит в Росатом) Евгений Пакерманов.

«С Бразилией достаточно интенсивно обсуждаем возможность применения технологий плавучих АЭС», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года глава Росатома Алексей Лихачёв сообщал, что Росатом ведёт активные переговоры по проекту плавучей АЭС со странами Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Латинской Америки.

Тогда он отметил, что к плавучей атомной электростанции проявляется большой интерес, однако до уровня контрактации стороны ещё не дошли.

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