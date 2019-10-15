Москва, , 11:52 — REGNUM Законопроект об отмене банковского роуминга внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств физическими лицами с их банковских счетов на банковские счета иных физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — прописано в поправках.

Мера направлена на устранение существующей в настоящее время межрегиональной дискриминации потребителей банковских услуг, которая выражается в установлении отдельными кредитными организациями повышенного размера комиссионного вознаграждения за осуществление операций по межрегиональным переводам денежных средств между счетами физических лиц, открытыми в одной кредитной организации, по отношению к внутрирегиональным переводам, указали авторы.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы