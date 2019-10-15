Москва, , 11:51 — REGNUM Московский арбитраж 23 октября 2019 года начнёт рассмотрение банкротного иска от гражданина Израиля Семиона Эпштейна, чьи данные совпадают с данными бывшего советника губернатора Тверской области. Ответчик в деле — Аксель Хартманн, чьи данные идентичны с данными известного в Подмосковье бизнесмена немецкого происхождения, выступавшего инвестором в ряде крупных проектов сферы энергетики. Хартманн пытается оспорить принятие заявления к производству, но апелляционная жалоба на определение суда оставлена без движения из-за недочётов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск о банкротстве поступил в арбитраж 4 сентября 2019 года. 20 сентября его приняли к производству, но подробности того, что стало причиной тяжбы, неизвестны. В 2013 году и Эпштейн, и Хартманн были соистцами в споре с ООО «Реестр», в котором они совместно владели долями — 1% и 99% соответственно. Заявители в ходе слушаний тогда утверждали, что имело место событие, «связанное с захватом компании ООО «Реестр»». Подробности заявления не раскрывались. В том же году оба бизнесмена с иностранным гражданством выступали соистцами в споре и с ООО «Амерево». Последнее на сегодня полностью принадлежит Хартманну. Спор касался признания недействительным решения о смене гендиректора и юридического адреса. Истцы заявили, что решение было подписано «неизвестным лицом от имени Меркушева И.В., предыдущего участника общества», а сам Меркушев «не принимал указанное решение и по данному факту обратился в межмуниципальное управление МВД России «Коломенское» с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий». Подделку подписей подтвердила в суде и почерковедческая экспертиза.

Отметим, в 2005 году у губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина был советник Семион Эпштейн. А Аксель Хартманн в публикациях СМИ от 2012 года фигурировал как совладелец компании «Проинвест». Газета «Ведомости» в числе совладельцев этой же компании называла тогда и сына губернатора Московской области Максима Громова. Издание уточняло, что «у Хартманна большие планы по созданию в Подмосковье промышленных зон и девелопменту», а у созданных им фирм в собственности «сотни гектаров земли».

По данным ЕГРЮЛ, ответчику в банкротном иске Акселю Хартманну принадлежат также доли в двух действующих компаниях Московской области — ООО «Промлэнд» (покупка недвижимости) и ООО «Аксис консалтинг» (разработка строительных проектов). В первой компании среди владельцев также Ольга Пивоварова и Михаил Хасин. Последний имел бизнес-интересы и в Нижегородской области.