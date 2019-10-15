Маскат, , 11:51 — REGNUM 15 октября в Маскате состоится корейско-оманский бизнес-форум. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской торгово-промышленной палаты.

По их словам, мероприятие пройдет в пятизвездочном отеле Sheraton Oman Hotel.

Известно, что с южнокорейской стороны в форуме примут участие 40 человек, включая представителей торгово-промышленной палаты, министерства торговли, промышленности и энергетики и предпринимателей, вышедших на рынок Ближнего Востока, а с оманской — 60 человек, включая представителей торгово-промышленной палаты, государственного учреждения SEZAD, агентства по инвестициям и торговле.

В рамках данного форума стороны обсудят укрепление экономического сотрудничества. В частности, в сфере ИКТ, умных городов, возобновляемых источников энергии, и здравоохранения.

Известно, что на сегодняшний день представители Корейской торгово-промышленной палаты уже провели бизнес-форумы в Бахрейне, Египте и Катаре.

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