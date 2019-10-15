Уфа, , 11:49 — REGNUM Новая технология проведения противообледенительной обработки воздушных судов будет применена в аэропорту Уфы в текущем году. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

По сообщению пресс-службы международного аэропорта Уфы, в этом году противообледенительная обработка воздушных судов будет осуществляться с работающими двигателями. Это позволит обезопасить взлет воздушного судна в самых сложных метеоусловиях. Данный метод позволит обрабатывать борт судна непосредственно перед вылетом, что повысит эффективность защитного действия противообледенительной жидкости и сократит время до взлета в два раза.

Отмечается, что в настоящее время создан резерв противообледенительной жидкости, а также противогололедных реагентов. Обрабатывать воздушные суда противообледенительными жидкостями будут уже подготовленные к этому четыре деайсера.

Сообщается также, что более 300 единиц техники и средств наземного обслуживания аэропорта прошли необходимое предсезонное обслуживание и проверку. Очищать аэродром от снега и льда зимой будут более 30 единиц спецтехники.