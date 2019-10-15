Аруша, Танзания, , 11:47 — REGNUM Проект создания единой валюты внутри Восточноафриканского сообщества (ВАС) не сможет быть реализован в срок. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на экспертное мнение.

Представители Совета министров Восточноафриканского сообщества (ВАС) (центральный орган организации, ответственный за принятие решений и управление) на однодневном заседании в Аруше постановили, что принятие единой валюты в крайний срок до 2024 года, как планировалось ранее, невозможно.

Поэтому Совет принял решение установить новые сроки для достижения амбициозной цели создания валютного союза ВАС, который должен «являться одним из четырех столпов региональной интеграции», передает издание.

Напомним, что в ВАС входят Кения, Танзания, Уганда, Руанда, Бурунди и Южный Судан.

По словам директора ВАС по монетарным и фискальным вопросам Панталео Джозефа Кесси, ВАС значительно отстает в создании соответствующих учреждений для поддержки единой валюты, наиболее важным из которых является Восточноафриканский валютный институт (EAMI), эквивалент регионального центрального банка, который должен был быть запущен в эксплуатацию в 2015 году.

Первые два столпа интеграции ВАС — создание Таможенного союза и Общего рынка уже были реализованы, в то время как конечная цель создания Политической конфедерации должна была быть достигнута лишь после создания Валютного союза, отмечают эксперты.

Секретарь правительства Кении по делам ВАС Адан Мохамед, который входит в состав Совета министров ВАС, во время интервью сказал, что для создания Валютного союза еще предстоит проделать большую работу.

«Я думаю, что первое, что нужно сделать, — это создать Восточноафриканский валютный институт (EAMI), а затем мы рассмотрим его с точки зрения достижения необходимого прогресса. Однако необходимые инструменты для создания этого органа так и не были одобрены главами государств», — сказал Мохамед.

Единая восточноафриканская валюта, как ожидается, будет способствовать созданию большего экономического единства среди стран-членов ВАС и поможет устранить транзакционные издержки, связанные с обменом валют и волатильностью обменного курса.

Напомним, что протокол о создании валютного союза ВАС (EAMU) был подписан главами государств-членов сообщества в Кампале 30 ноября 2013 года, предоставляя государствам-членам десятилетнюю программу для создания единого валютного режима.

Согласно отчету Экономической комиссии ООН для Африки (Uneca), опубликованному в прошлом году, создание институтов для поддержки реализации протокола EAMU было отложено из-за отсутствия четкой приверженности со стороны стран-членов сообщества.

«Отсутствие твердой приверженности выполнению решений, принятых различными региональными комитетами для ускорения реализации протокола EAMU из-за большего внимания к относительным национальным достижениям и суверенитету, является одной из больших проблем на пути к полной региональной интеграции», — утверждается в докладе Uneca под названием «Восточноафриканский валютный союз: готовы или нет?».