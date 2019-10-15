Москва, , 11:41 — REGNUM Получатели дальневосточного гектара столкнулись с проблемой использования земель для проектов по развитию туризма, об этом «Парламентской газете» заявил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

По его словам, в 2017 году в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края были направлены коллективные заявления на 40 га для предоставления участков под индивидуальное жилищное строительство с перспективой реализации проекта по использованию участков и для развития сферы туризма.

На полученных землях начали реализовывать проект «Лесная школа Вероника», который направлен на познание природы детьми и взрослыми, где планируется разместить поселение «Лесное» на 50 дворов.

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Однако на стадии рассмотрения власти корректируют правила землепользования и застройки, что не позволяет использовать участки для намеченных целей. Кроме того, может пострадать ещё не запущенный проект поселения на 50 дворов, поскольку по проекту генерального план, эту зону могут предусмотреть под лесопарки. Получается, что земли выделили, а сейчас пытаются забрать их на другие цели, пояснил Кутепов.

В свою очередь сенатор намерен направить соответствующие запросы министру экономического развития Максиму Орешкину и министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Дальневосточный гектар» действует в девяти субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО) с 2016 года. Она позволяет любому жителю России получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. С вхождением в ДФО Бурятии и Забайкалья дальневосточные преференции распространяют и на эти два региона.

Кроме того, с 1 января 2020 года участники программы смогут взять ипотеку под 2% годовых без первоначального взноса для покупки или строительства любого жилья на сумму до 5 млн рублей.

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