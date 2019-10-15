Тамбов, , 11:45 — REGNUM Потери тепла и электроэнергии в жилых домах и на объектах ЖКХ обходятся России в 300 млрд рублей в год. Это происходит из-за низкого внедрения энергосберегающих технологий, заявил 15 октября председатель наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонда ЖКХ) Сергей Степашин на совещании в Тамбове.

Он отметил, что в России построено лишь 156 «умных» домов, где тепло и электроэнергию сберегают с применением современных технологий. Строительство такого жилья обходится дороже, однако нет и потерь, что дает снижение квартплаты для жителей на 40%.

Фонд ЖКХ предлагает включить более 100 тыс. кв. м жилья в программу повышения энергоэффективности, сказал Степашин. Речь идет о строительстве энергоэффективного жилья, пояснил он и добавил, что предложил включить в пробный проект и Тамбовскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России экономят при потреблении энергоресурсов — электричества, воды и газа — ради сбережения средств (79% опрошенных). Остальные стремятся сберечь природные ресурсы (15%) или поступают так в силу привычки (14%), сообщает ВЦИОМ.

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