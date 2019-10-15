Омск, , 11:32 — REGNUM В Омской области планируют перераспределить доходы от транспортного налога. Как сообщили ИА REGNUM 15 октября в областном правительстве, с такой инициативой выступил губернатор Александр Бурков, предложивший 50% транспортного налога с территории Омска передать в городской бюджет.

Уточняется, что в настоящее время, в соответствии с бюджетным законодательством, 100% собираемого в Омской области транспортного налога зачисляется в областной бюджет. С последними изменениями в Бюджетном кодексе РФ у регионов появилось право передавать транспортный налог местным бюджетам. Деньги должны идти на формирование муниципальных дорожных фондов.

Как подчеркнули в облправительстве, Бурков предлагает «поделиться деньгами с городом».

«В этом есть элемент социальной справедливости, потому что эти деньги собираются на территории Омска», — отметил губернатор.

Он предложил ежегодно направлять 500 млн рублей в бюджет Омска для решения социально значимых вопросов. Теперь это решение должно заручиться поддержкой депутатов. В случае положительного решения бюджет города в 2020 году вырастет на сумму порядка 500 млн рублей.

«Как только предложение одобрит региональный парламент, данный доходный источник будет передан городу», — прокомментировал министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

Напомним, депутаты горсовета Омска в декабре 2018 года приняли бюджет города на 2019 год со следующими параметрами: доходы — 18,1 млрд рублей, расходы — 19 млрд рублей, дефицит — 887 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года депутаты Верховного совета (парламента) Хакасии приняли закон о снижении налоговой ставки при упрощенной системе налогообложения.

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