Казань, , 11:07 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) пытается обжаловать решение арбитража Татарии, который признал банкротом стратегическое предприятие России — АО «Казанский завод синтетического каучука» и ввёл в отношении него конкурсное производство. ФНС в лице управления по Татарии обратилось с апелляционной жалобой, её рассмотрят в Самаре 23 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее жалоба из-за недочётов была оставлена без движения. После их устранения Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству претензии налогового органа.

Напомним, завод работает в Казани с 1935 года, поставляя продукцию не только по регионам России, но и в ряд других стран. По данным с сайта предприятия, именно на нём первом был выпущен один из самых дешёвых каучуков в мире.

Проблемы КЗСК начались с участия в создании нового химпроизводства, для чего на его базе была создана «дочка» — АО «КЗСК-Силикон». Последнее должно было реализовать проект по выпуску метилхлорсиланов и продуктов их переработки. На старте его называли единственным в своём роде во всем СНГ. 48% в «дочерней компании» принадлежало российскому правительству, строить промомщности планировали на заемные средства, выделенные ВЭБ. Выплатив 3,4 из 7,8 млрд рублей, госкорпорация остановила транши. Причиной стало несогласие со стоимостью проекта. После этого, у КЗСК-Силикон возникли долги перед подрядчиками и один из них инициировал банкротный иск. Предприятие на сегодня — банкрот. Проблемы из-за участия в проекте возникли и у основного завода, и у банка «Спурт», что через акционера и главу правления Евгению Даутову был аффилирован с химзаводом. Банк в итоге остался без лицензии, обанкрочен. Помимо этого, осуждена по ряду уголовных статей Евгения Даутова.

В отличие от «дочки», КЗСК решено было спасать, так как предприятие входит в реестр стратегических для России. При этом завод прошёл через наблюдение, внешнее управление и в июле 2019 года дошло до последнего этапа — конкурсного производства. Оно должно действовать до 23 января 2020 года. Параллельно с этим для проммощностей завода ищут инвестора, чтобы запустить производство и спасти его. В сентябре 2019 года в качестве инвестора минпромторг Татарии называл холдинг «Промышленные технологии».

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