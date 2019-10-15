Пермь, , 11:01 — REGNUM В Перми в рамках транспортной реформы в 2020 году начнут действовать новые правила, по которым будут заключаться контракты с перевозчиками на оказание услуг по перевозке пассажиров. Приступить к работе по новым правилам перевозчики будут должны с 1 февраля по 15 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Чиновники назвали новые требования, согласно которым участниками аукционов смогут стать те перевозчики, в автопарке которых транспорт не старше 12 лет, с минимальным экологическим классом не ниже Евро-3 и подходящий для перевозки людей с ограниченными возможностями. Среди требований также оснащение салонов мультимедийными информационными системами, оформленные машин в едином стиле.

Одним из пунктов условий предполагает наличие в автопарке 20% газовых или электро автобусов. К 2021 году запланирован переход на бескондукторную систему оплаты проезда, для этого транспорт должен быть оборудован валидаторами.

Во время исполнения контракта перевозчика обязаны заниматься обновлением автопарка. За первый год необходимо обновить четверть машин, а к 2024 году — 60%.