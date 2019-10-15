Киев, 15 октября 2019, 10:59 — REGNUM В 2018 году 47% экономики Украины находилось в тени, а каждый третий сотрудник работал неофициально, сообщил 15 октября телеканал «1+1» со ссылкой на данные Киевского международного института социологии (КМИС).
Социологи выяснили, что 40% доходов украинского бизнеса находились вне поля зрения налоговой службы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в государственной налоговой службе Украины заявили, что за девять месяцев 2019 года сумма собранных налогов превысила запланированную на 1 млрд гривен.
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