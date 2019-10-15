Барнаул, , 10:47 — REGNUM В поддерживаемом российским правительством законопроекте о едином платежном документе (ЕПД) за услуги жилищно-коммунального хозяйств заметно лоббирование интересов тех или участников рынка услуг ЖКХ, которые хотят замкнуть финансовые потоки на себя, считает алтайский общественник, председатель правления ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM преимущества и недостатки появления в России единой платёжной квитанции за коммунальные слуги, он призвал российские власти взять за основу опыт Барнаула:

«К счастью в Барнауле проблемы введения единой платёжки за услуги ЖКХ давно решены за счет функционирования двух системы «ВЦ ЖКХ» и «ГОРОД». У нас с начала 2000 года работают эти системы и они давно обеспечивают единую квитанцию, которую формирует ВЦ ЖКХ. Это крайне выгодно и нам в ТСЖ — не надо держать бухгалтера по начислениям.

Но слабое место единой квитанции, где собраны все платежи ‑ и за обслуживание жилья, и за воду, и за тепло, и за электроэнергию — нейтрализуется системой «Город». Когда житель платит по этой единой квитанции, то в банке (почте) происходит расщепление платежей. И за воду деньги уходят сразу напрямую в «Водоканал», за тепло в структуру СГК, за мусор — сразу региональному оператору и так далее. И поэтому квитанция единая, и это удобно жителям. Но платежи расщепляются, и каждый поставщик получает только свою долю.

Поэтому я бы просто на месте российского министерства рекомендовал опыт Барнаула — у нас квитанция-то единая, но платежи расщепляются по поставщикам коммунальных услуг, а не замыкаться на счетах управляющих компаний или ТСЖ. Но похоже на федеральном уровне заметно лоббирование интересов тех или участников рынка услуг ЖКХ, которые хотят замкнуть финансовые потоки на себя. Поэтому я всем коллегам по ЖКХ в других городах советую — не выдумывайте, делайте как в Барнауле».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» уведомили о том, что российское правительство с целью увеличения собираемости платежей за услуги ЖКХ и снижения рисков хищений управляющих компаний, решило поддержать законопроект о едином платежном документе (ЕПД) за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Авторы инициативы, ссылаясь на исследование, отмечают, что за счёт нововведения произойдёт рост платежной дисциплины.

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