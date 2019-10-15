Киев, , 10:39 — REGNUM Украина в настоящий момент накопила в своих подземных хранилищах (ПХГ) 21 млрд 25 млн кубометров газа, сообщил 15 октября глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Чиновник отметил, что с такими запасами «Нафтогаз» «готов защищать энергонезависимость страны грядущей зимой», цитирует корреспондент ИА REGNUM.

10 октября Коболев заявлял, что «Нафтогаз Украины» «долго и добросовестно» готовился к грядущей зиме, отметив, что на начало отопительного сезона уровень газа в хранилищах достигнет 21 млрд кубометров и выполнено 100% плановых ремонтных и диагностических работ на украинской ГТС и ПХГ.

Вместе с тем он заявил, что есть еще одна «критически важная задача», причем усилий одного «Нафтогаза» будет недостаточно — анбандлинг (разделение компании). По словам Коболева, если власти Украины не завершат анбандлинг до конца этого года — именно Украину обвинят во всех энергетических проблемах следующей зимой.

Напомним, что в Киеве считают, что при запасах газа более 20 млрд кубометров топлива Украина сможет пройти грядущий отопительный сезон без проблем вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с транзитом российского газа.

В свою очередь, эксперты отмечают, что реально количество газа, которым располагает Украина на зиму, гораздо меньше, чем заявляют власти страны. Отмечается, что в ПХГ есть «буферный» газ (который необходим для работы всей системы ГТС, примерно 6 млрд кубометров) и газ других компаний в режиме таможенного склада (примерно 7 млрд кубометров). Теоретически, подчеркивают специалисты, «Нафтогаз» может купить «чужой» газ зимой, есть только проблема цены. Согласно прогнозу, если транзит остановится, то кризисная ситуация приведет к росту цен на газ на рынке вплоть до 600−800 долл. за 1 тыс. кубометров топлива.

Отметим, что сейчас на Украине стоит очень теплая погода, которая, согласно прогнозу, продержится всю текущую неделю, так что «Нафтогаз» может еще больше увеличить запасы топлива в ПХГ.