Москва, , 10:34 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты планирует подписать 10 инвестиционных соглашений на сумму свыше $1,3 млрд, сообщили 15 октября в пресс-службе РФПИ.

Отмечается, что инвестсоглашения с компаниями ОАЭ будут подписаны в таких секторах, как высокие технологии, в том числе, развитие искусственного интеллекта, здравоохранение, добыча полезных ископаемых, логистика и промышленное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 октября, Владимир Путин посетит ОАЭ с государственным визитом.

Ранее глава государства заявил, что Россия считает Объединенные Арабские Эмираты партнером, а сложившиеся доверительные отношения Москвы с Абу-Даби приносят пользу не только обеим сторонам, но и всему ближневосточному региону.

Владимир Путин отметил, что партнёрство РФ с ОАЭ энергично развивается сразу по нескольким направлениям. Товарооборот двух государств достиг $1,7 млрд.

Читайте также: Визит Владимира Путина в ОАЭ — трансляция