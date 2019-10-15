Макао, Китай, , 10:32 — REGNUM Международный аэропорт Макао зафиксировал рекордный пассажирооборот за третий квартал 2019 года в количестве 2,51 млн человек, что на 17% больше в годовом исчислении, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

За третий квартал аэропорт принял 19 995 самолетов, что также на 19% больше, чем годом ранее за аналогичный период. Поток пассажиров в страны Юго-Восточной Азии и на материковый Китай вырос на 22% и 18% соответственно в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Пассажиропоток на Тайвань также возрос на 8%.

С 1 по 7 октября, за время осенних праздников в Китае, более 170 тыс. пассажиров прошло и 1550 самолетов через аэропорт Макао, что на 15% и 19% соответственно выше аналогичного периода 2018 года.

На конец сентября 2019 года 30 авиакомпаний работали с аэропортом Макао, соединяя его с 58 городами в Китае, на Тайване, в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии.

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