Чита, , 10:23 — REGNUM С приходом нового руководства Забайкальский край улучшил показатели по работе с национальными проектами. Такой вывод можно сделать на основании информации, которую в ходе заседания регионального правительства озвучила сегодня, 15 октября, исполняющей обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

По словам чиновницы, региону удалось преодолеть средний уровень по кассовому освоению средств нацпроектов, который в Дальневосточном федеральном округе составляет 37%. В Забайкальском крае он составляет теперь 40%.

По оценке регионального правительства, наиболее стабильно идёт работа по нацпроектам «Культура» и «Здравоохранение», где удалось получить финансирование 69 и 60% объектов соответственно. Однако, что касается безопасных дорог и экологии, то тут показатели гораздо скромнее — всего 27%.Губернатор Александр Осипов пообещал весьма жёстко реагировать на отставание со стороны подрядчиков и заказчиков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. Немалому улучшению финансового положения региона способствовал курс на новую экономическую политику, которую проводит в регионе Александр Осипов, 8 сентября 2019 года ему доверили свои голоса почти 90 процентов избирателей.