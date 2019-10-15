Москва, , 10:37 — REGNUM Закупки золота Россией, Китаем и Турцией достигли в 2019 году рекордных объемов. Это связано с политизацией мировой экономики и является временной мерой, заявил начальник отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Валерий Кушанин «Российской газете».

Ведущие центробанки мира в текущем году закупили более 57 тыс. тонн золота, нарастив свои запасы до рекордного значения в 34,38 тыс. тонн. Российский Центробанк также отметился рекордом, увеличив золотой запас на 128,64 тонны с начала года. Объем российского золота в международных резервах превысил на 1 октября 2242 тонны.

Наращивание доли золота происходит на фоне торговых войн и протекционизма, ареста и заморозки активов Соединенными Штатами, как это случилось с Ираном и Венесуэлой. ЦБ РФ, отмечает эксперт, закупает золото в ожидании нормализации мировой обстановки, однако нельзя сказать, сколько продлится этот период.

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Курс рубля зависит от двух основных факторов, внутреннего — денежно-кредитной политики ЦБ РФ и внешнего — притока и оттока зарубежного капитала. Связывать динамику курса рубля с ростом запасов ЦБ в золоте не совсем корректно, полагает Кушанин.

«Безусловно, связь есть, но больше косвенная», — пояснил эксперт. Большую уверенность, полагает он, дает рублю рост золотовалютных резервов.

Кушанин не считает, что объемы закупки золота Центробанком определяют роль в динамике валютного рынка. Скорее стоит смотреть, как быстро будет расти стоимость золота при ослаблении валюты, и от чего это ослабление зависит.

Основной фактор ослабления, возможно, рост инфляции, скорее резкий. Однако сейчас в еврозоне темпы инфляции очень низкие, а в США динамика слабая. Некоторые инвестиционные дома видят опасность дефляции, в связи с чем тенденция отрицательных ставок продолжится и далее.

Золото стоит иметь, однако неясно, в каком виде. Самым надежным активом оно не является, полагает эксперт.

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