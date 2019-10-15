Киев, , 10:18 — REGNUM Лишь в двух городах Украины могут быть проблемы с началом отопительного сезона, заявил в своем видеоблоге украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Глава правительства уточнил, что проблемными являются города Смела в Черкасской области и Новый Раздел во Львовской области.

«Вот там еще остаются определенные технические сложности и проблемы — и, возможно, на несколько дней отопление начнется позже… Это связано с тем, что отопление в этих городах подавали частные компании — и они «своими действиями создали критические ситуации», — добавил Гончарук.

Премьер Украины «с уверенностью» заявил, что во всех городах страны отопительный сезон начнется «без особых проблем».

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон на Украине традиционно начинается 15 октября. По законодательству, в домах с централизованным теплоснабжением отопление включают, когда среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов в течение трех дней подряд. Вместе с тем в последние дни на Украине стоит очень теплая погода, температура +20 — +25 °С, и, согласно прогнозу, тепло продержится до конца текущей недели.

Ранее Гончарук заявил, что, по его мнению, предпосылок для повышения тарифов на отопление в новом осенне-зимнем сезоне нет, но не все зависит от правительства. «Мы стремимся сделать так, чтобы тариф не увеличивался, и все для этого делаем, но не все от нас зависит. Решение об этом принимает не только правительство», — уточнил он.