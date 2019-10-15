Уфа, , 10:06 — REGNUM В трех населенных пунктах Башкирии появились газ и вода. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства.

По словам чиновников, в Мелеузовском районе Башкирии построена новая система водоснабжения деревни Кизрай. На ее строительство было выделено 4,5 млн рублей. В ходе работ был построен новый водопровод длиной 5 км и установлена новая водонапорная башня. Отмечается, что система уже запущена в эксплуатацию. Таким образом 107 жилых домов были обеспечены качественной питьевой водой. 98 домов уже подключились к централизованной системе водоснабжения.

В Миякинском районе Башкирии сейчас строятся два объекта газоснабжения. Один находится в микрорайоне «Южный» села Киргиз-Мияки Миякинского района. Завершение работ по нему запланировано на 31 октября текущего года. По словам чиновников, общая протяженность газовых сетей на этом объекте составляет 20,729 км. Стоимость объекта оценивается в чуть более 23 млн рублей. В данный момент здесь построено более 5 км газопровода.

Кроме этого, в районе завершили работы по монтированию сетей газоснабжения по ул. Восточная в деревне Четырбашево. Сотрудниками газовой службы было проложено 765 метров газопровода. В результате 27 домов могут быть подключены к сетям газоснабжения. Стоимость этих работ составила 1,3 млн рублей.

Напомним, что водоснабжение и газоснабжение населенных пунктов Башкирии проходит в рамках реализации государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», которая реализуется республиканским министерством сельского хозяйства.