Чита, , 10:01 — REGNUM В обнародованном накануне, 14 октября, перечне победителей очередного конкурса президентских грантов 2019 года значатся 13 инициатив из Забайкальского края. На их реализацию авторы получат в общей сложности 22 миллиона рублей. Об этом проинформировала пресс-служба забайкальского губернатора.

Известно, что забайкальские общественники будут реализовывать проекты в сферах спорта, охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни, активного долголетия, развития компетенций креативности у подростков, детского творчества, укрепления межнационального и общественного согласия, а также в сфере социального обслуживания, поддержки и защиты граждан.

Самый крупный грант — почти 7 миллионов рублей — получит Читинская епархия русской православной церкви. Речь идёт о реализации проекта «Наш теплый дом», в рамках которого детям из малообеспеченных семей расскажут об укладе жизни, привычном для православных верующих. Также для них будут проведены однодневные походы, спартакиады, семейные творческие мастерские, а родители смогут пройти курсы по педагогике и психологии дошкольников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года средства президентского гранта позволили организовать новую спортивную площадку для 12 тысяч детей и подростков Железнодорожного района Читы, а в октябре охраняемые природные территории Забайкалья отметили специальными указателями в рамках природоохранного проекта.

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