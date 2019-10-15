Чебоксары, , 09:56 — REGNUM В Чувашии планируют создать систему управлением аграрной отраслью в республике. Она будет сформирована в виде карты АПК Чувашии. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает казенное унитарное предприятие республики «Агро-Инновации». Предметом аукциона является оказание услуг по разработке геоинформационной системы для управления деятельностью АПК Чувашии. Максимальная цена контракта определена в размере 950 тыс. рублей. Соответствующие средства предусмотрены в рамках выполнения программы деятельности предприятия на 2019 год.

«Цель системы — информационная поддержка управлением агропромышленным комплексом республики и упрощение процесса анализа данных и принятия решений за счет создания цифровой понятной и наглядной карты АПК республики», — говорится в документе.

В частности, в подсистеме «Геоаналитическая платформа» на карте должны быть отражены территориальные границы республики и административных районов, агропромышленные предприятия, КФХ и ЛПХ республики, блок сводных балансовых показателей (по административным, муниципальным и хозяйственным единицам за выбранный период), а также тематические карты в разрезе территориальных формирований.

Отмечается, что для пользователя система должна обеспечивать необходимый набор справочно-поисковых функций, простой и удобный интерфейс для работы с картографическими данными и просмотра информации.