Амстердам, , 09:49 — REGNUM 14 октября по Голландии прокатилась волна фермерских протестов. Аграрии протестует против правительственных мер, направленных на уменьшение выделение азота в стране. При этом острие этих мер направлена на аграрный сектор. В частности, предлагается уменьшение поголовья скота в стране путём выкупа ферм у индивидуальных аграриев.

Сотни фермеров провели акции протеста в областных центрах Гронинген (Groningen), Утрехт (Utrecht), Зволле (Zwolle), Ассен (Assen), Арнгем (Arnhem) и Гаарлем (Haarlem). В большинстве городов акции протеста прошли мирно. Провинциальные Штаты — местные органы самоуправления — в трёх провинциях, Дренте (Drenthe), Гелдерланд (Gelderland) и Оверэйссел (Overijssel) заявили об отмене предложенных мер по борьбе с выделением азота. Накануне такое же решение приняли Штаты провинции Фрисланд (Friesland).

В г. Гронинген (областной центр одноимённой провинции) дошло до стычек с полицией, после того как фермеры пытались с помощью трактора форсировать дверь в здании Провинциальных Штатов. Провинциальные Штаты в Гронинген заявили что не собираются отменят азотные меры, однако готовы ка дал`нейшему обсуждению этого вопроса.