Красноярск, , 09:49 — REGNUM Проект бюджета Красноярского края на 2020−2022 годы внесён в Законодательное собрание региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве финансов.

Уточняется, что проект закона поступил на рассмотрение в краевой парламент 14 октября. Объем документа составил 3142 страницы.

По данным минфина, доходы запланированы в размере 242,5 млрд рублей, расходы — 248,5 млрд, дефицит — 6 млрд рублей. По словам зампредседателя правительства края — министра финансов Владимира Бахаря, это «технический дефицит, который не будет влиять на исполнение бюджета».

Бахарь также подчеркнул, что озвученные параметры краевого бюджета не являются окончательными:

«В рамках рассмотрения документа в Законодательном собрании планируется увеличить доходы и расходы, в том числе на реализацию национальных проектов с учётом выделения дополнительных средств из федерального бюджета, которые к настоящему времени ещё не распределены».

Проект краевого бюджета обсудят на комитетах и на сессиях регионального парламента. Также запланированы публичные слушания с участием органов местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в красноярском минфине проинформировали о том, что приоритетами бюджета края на 2020−2022 годы станут развитие территорий, социальная поддержка и нацпроекты.

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По последним данным Минфина РФ, на 1 сентября 2019 года госдолг Красноярского края составлял 92,8 млрд рублей.

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