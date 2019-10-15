Пермь, , 09:45 — REGNUM В Перми антимонопольная служба вынесла решении о внушительной штрафной санкции в отношении трех энергетических компаний — ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК» («Пермская сетевая компания») и ООО «ТНР» («Т Плюс новые решения»). Они признаны виновными в нарушении закона «О защите конкуренции», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по региону.

Штраф для ПАО «Т Плюс» составляет на 30,4 млн рублей, ООО «ТНР» — на 10,5 млн рублей, ООО «ПСК» — на 100 тысяч рублей.

Напомним, компании воспользовались доминирующим положением и реализовали схему с посредником. В цепочке теплоснабжения появилось ООО «ТНР», в результате произошло единовременное повышение тарифа на тепловую энергию на 56,6%. Заложниками ситуации стали более 8 тыс. жителей Закамска. Суд вынес решение, согласно которому энергетики обязаны избавиться от посредника.

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