Морогоро, Танзания, , 09:50 — REGNUM В соответствии с заявлением Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Танзании грозит рост распространения хронических заболеваний, вызванных плохим питанием и недостатком физической активности населения. Об этом передает газета Nipashe.

Среди болезней, в группу риска заболевания которыми вошли танзанийцы — заболевания сердца, гипертония, диабет, инсульт и различные виды рака. Об этом сообщил исполнительный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Танзании Фред Кафееро на открытии дискуссии, посвященной международному дню питания, прошедшей в сельскохозяйственном университете Сокоине в городе Морогоро.

По его словам, вышеперечисленные заболевания провоцируются рядом факторов, среди которых ожирение, плохое питание и отсутствие физического труда. Кафееро добавил, что зачастую горожанам не хватает времени на то, чтобы готовить дома, поэтому они покупают готовые продукты в отделах кулинарии в супермаркетах, уличный фастфуд или питаются в кафе, где для приготовления пищи используется избыточное количество соли, сахара, муки и масла, что оказывает отрицательное влияние на здоровье.

Эксперт ООН подчеркнул, что плохое питание — основная причина появления у населения неинфекционных болезней, таких как заболевания сердца, диабет и рак. Он добавил, что проблема недоедания и нехватки важных нутрициентов в рационе также остается серьезной проблемой для Танзании.

Это в рамках дискуссии подтвердил заместитель министра сельского хозяйства Танзании Омари Мгумба, отметив, что, несмотря на то, что Танзания на 120% обеспечивает себя продовольствием, некоторые регионы страны все еще сталкиваются с проблемой недоедания.

Со своей стороны, заместитель министра здравоохранения Танзании Фаустин Ндугулиле прокомментировал проблему ожирения. Он заявил, что в настоящее время наблюдается рост распространенности заболевания. Число предрасположенных к ожирению в 2019 году возросло до 31,7% населения с 29,7% в прошлом году, добавил он.