Москва, , 09:37 — REGNUM Котировки нефти остаются под давлением и уже растеряли большую часть очков, заработанных на прошлой неделе. Brent вернулась под отметку 59 долларов за баррель и хотя в целом торговая активность невысокая, признаков возвращения интереса покупателей пока не наблюдается, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

По его мнению, участников рынка отпугивает неопределенность на торговом фронте, которую не развеяли даже недавние переговоры США и Китая. Игроков насторожил тот факт, что Пекин выразил желание провести больше переговоров перед заключением первой фазы сделки, что участники рынка восприняли как угрозу новой эскалации конфликта.

«Также в свете последних экономических данных, которые указывают на риски рецессии, инвесторы сомневаются в восстановлении баланса на мировом рынке, опасаясь угасания спроса на энергоносители в следующем году из-за замедления темпов экономического роста. В этом контексте масла в огонь подливают рекордные объемы добычи на сланцевых месторождениях США», — отмечает Геннадий Николаев.

По словам эксперта, в ближайшей перспективе участники рынка продолжат следить за поступающими сигналами с торгового фронта и свежей экономической статистикой. Исследование ZEW по Германии может послужить дополнительным катализатором снижения Brent, если цифры подтвердят нарастающую угрозу рецессии в крупнейшей экономике еврозоны.