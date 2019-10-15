Сеул, , 09:25 — REGNUM По предварительным данным, в 2019 году объем урожая риса в Южной Корее сократится на 2,3%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Статистической службы страны.

Согласно опубликованным данным, ожидаемый объем урожая риса в этом году составит 3,77 млн тонн, что на 2,3% меньше по сравнению с прошлым годом.

Известно, что объем урожая в стране продолжает сокращаться на протяжении четырех лет подряд.

По данным специалистов, снижение объемов урожая связано с плохими погодными условиями, в частности, с тайфуном «Линлин».

Специалисты также отмечают, что в 2019 году посевная площадь риса была сокращена на 1,1%.

Известно, что при составлении данного прогноза не учитывались последствия тайфунов «Тапа» и «Митаг».