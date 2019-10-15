Москва, , 09:09 — REGNUM Большое будущее есть только у той страны, которая бережно относится к своей истории вне зависимости, какие были совершены ошибки, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Кедми отметил, что очень внимательно следил за парадом на площади Тяньаньмэнь в Китае 1 октября по случаю 70-летия со дня основания Китайской Народной Республики. Он заметил две интересные вещи — на стене висели портреты основателя КНР «великого кормчего» Мао Цзэдуна и основателя партии Гоминьдан, «отца нации» Сунь Ятсена. Вторая вещь — это облачение нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина.

«Си Цзиньпин — он единственный, кто был на параде во френче Мао. Он никогда в нем не ходит, в день создания Китая сегодняшнего в честь уважения к тому человеку, что создал сегодняшний Китай, со всеми ошибками, он был в его одежде, хотя все Политбюро сидело в европейской одежде. Вот так народ, который ценит свою историю… так он отмечает исторические личности, которые послужили созданию современного Китая. И поэтому у Китая большое будущее», — заявил Кедми.

Отметим, что в России в 2017 году не было официальных торжеств по случаю такой важнейшей в истории человечества даты — 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Ежегодный парад 9 мая по случаю Дня Великой Победы над нацизмом проходит при драпировке Мавзолея Ленина — человека, создавшего страну, победившую нацизм, а память о человеке, под чьим руководством Советский Союз нанес поражение гитлеризму — Иосифе Сталине, была практически изъята из истории еще при существовании Советского Союза. Впору говорить не об исторических травмах, а о забвении собственной истории, что намного страшнее.

Напомним, что темой сегодняшней передачи были так называемые"исторические травм» русского народа, которые авторы газеты «Коммерсантъ» и ряд экспертов предлагают изживать, в том числе ссылаясь на опыт денацификации в Германии, сознательно или нет, приравнивая коммунизм к нацизму, а страну-победительницу к проигравшему агрессору.

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