Биробиджан, , 09:10 — REGNUM УФАС предлагает серьёзно поднять цену билета за проезд по железнодорожному мосту Нижнеленинское — Тунцзян, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В обоснование своего предложения ведомство утверждает, что таким образом можно будет пополнить бюджет Еврейской автономной области, кроме того это связано с расходами на содержание компании, которая строит мост через Амур с российской стороны.

Повышения могут коснуться тарифов, сборов и цены за грузоперевозки в общественных поездах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагалось, что новый мост через Амур в районе села Нижнеленинское в ЕАО введут в эксплуатацию в сентябре.