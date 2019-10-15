Токио, , 08:56 — REGNUM Японское правительство одобрило проект резолюции о ратификации торгового соглашения с Соединенными Штатами для его внесения на рассмотрение в парламент, заявил 15 октября генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

«В ходе заседания кабинета министров был одобрен проект резолюции о ратификации нового торгового соглашения с США», — сказал на пресс-конференции Суга.

Ожидается, что парламент одобрит резолюцию в декабре 2019 года, а соглашение вступит в силу с 1 января следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, торговые переговоры в новом формате японская и американская стороны вели с апреля 2019 года. В августе на саммите G7 президент США Дональд Трамп и Абэ договорились о «большой сделке» на «миллиарды и миллиарды долларов».

Вместе с тем Япония обеспокоена тем, что Трамп не упоминает про тарифы, повышение которых он обещал «не рассматривать». Это было главным мотиватором для правительства Японии и премьер-министра Абэ Синдзо идти на заключение сделки.

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