Нью-Дели, , 10:20 — REGNUM Власти Индии заявили о том, что в стране появились новые крупные партии фальшивых купюр, распространением которых занимается Пакистан. Об этом 15 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на официальное заявление главы Национального агентства расследований (NIA) Индии Алока Миттала.

Алок Миттал подчеркнул, что новые фальшивые купюры отличаются высоким качеством, что значительно усложняет процедуру их идентификации и изъятия из обращения. По словам главы NIA, обращение поддельных денег в столь больших объёмах представляет серьёзную угрозу национальной безопасности Индии. Алок Миттал также сообщил, что фальшивые купюры попадают на территорию южноазиатского государства не только через Кашмир, но и через Непал.

Напомним, что борьба с поддельными банкнотами была одной из причин для проведения денежной реформы в 2016 году. Тогда правительство Индии изъяло из обращения купюры номиналом 500 и 1000 рупий. Реформа привела к волне самоубийств крестьян по всей Индии.