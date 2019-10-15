Нью-Дели, , 10:16 — REGNUM В период с сентября 2018 года по август 2019 года экспорт продукции индийского машиностроения в Китай вырос на 58%. Об этом 15 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на статистический отчёт Совета по стимулированию промышленного экспорта (EEPC) Индии.

Индийские эксперты подчеркнули, что за один год объемы вывоза индийских промышленных товаров в Китай выросли со 112,2 млн долларов до 176,9 млн долларов. Председатель EEPC Рави Сехгал заявил: «Возможности для экспорта продукции индийского машиностроения в Китай, безусловно, весьма ограничены по сравнению с другими торговыми партнёрами, такими как США». Тем не менее, индийский экономист добавил, что необходимо закрепить достигнутые на данном направлении успехи, так как они чрезвычайно важны для поддержания высоких темпов прироста ВВП Индии.

Отметим, что с сентября 2018 года общий объем экспорта Индии в промышленном секторе сократился с 6,97 до 6,35 млрд долларов.