Нур-Султан, , 08:56 — REGNUM Реализация новых легковых и легких коммерческих машин на казахстанском авторынке выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего по итогам сентября 2019 года в Казахстане было продано 5954 автомобиля. За три квартала 2019 года продажи на казахстанском авторынке составили 49 243 машины, что на 18,3% превышает уровень прошлого года.

По информации Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», самым большим спросом пользуются машины казахстанского производства. Их доля составляет 56,4% рынка.

Первое место по продажам в Казахстане по итогам сентября 2019 года заняла южнокорейская марка Hyundai. Было продано 1345 автомобилей этого бренда, что на 56% выше, чем в сентябре 2018 года.

Второе место принадлежит японской Toyota, реализовавшей на казахстанском авторынке 1204 машины — это на 5% больше, чем год назад.

Замыкает тройку лидеров продукция российского «АвтоВАЗа». За сентябрь 2019 года в Казахстане было продано 957 автомобилей Lada, что на 28% ниже по сравнению с сентябрем 2018 года.

На четвертом и пятом местах Ravon (559 ед.) и Renault (270 ед.; +27%).

Напомним, самой популярной моделью среди кроссоверов в Казахстане является Hyundai Tucson. Кроме того, большим спросом пользуются такие модели, как Accent, Elantra и Creta.

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