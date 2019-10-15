Мамадыш, Татария, , 08:48 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил иск с требованием признать банкротом Фонд социально-экономического развития Мамадышского муниципального района, созданный советом района восемь лет назад. Иск пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано 11 октября 2019 года елабужским ООО «Группа компаний «Премьер-лизинг». Сумма претензий — 3 050 282,92 рубля.

В январе 2019 года компания выиграла гражданский иск у фонда на 3 млн рублей долга, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.01.2016 по 24.01.2019 год. Суд также решил «продолжать начислять проценты за пользование чужими денежными средствами», начиная с 25 января и по день фактической уплаты. В основу спора лег долг ответчика по договору об оказании финансовой помощи от января 2016 года.

По данным ЕГРЮЛ, фонд учрёжден советом района (органом местного самоуправления) в мае 2011 года. Его исполнительный директор — Салих Салахов. В разные годы фонд выступал учредителем двух юрлиц с одинаковым названием — ООО «Созидание». Оба на сегодня ликвидированы.

По итогам января-августа 2019 года в рейтинге социально-экономического развития Мамадышский район по показателям занимает 24 место из 45. Он улучшил свои позиции на три строчки относительно декабря 2018 года.