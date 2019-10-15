Нью-Дели, , 10:10 — REGNUM Лауреат Нобелевской премии по экономике Абхиджит Банерджи выступил с критикой экономической политики премьер-министра Индии Нарендры Моди. По сообщению индийского новостного издания «NDTV Khabar», выдающийся экономист охарактеризовал состояние экономики южноазиатского государства как «глубокий кризис».

Абхиджит Банерджи подчеркнул, что экономическая политика Моди привела к падению уровней потребления в Индии, а также к сокращению притока иностранных инвестиций в страну и стагнации в экспортном секторе. По мнению выдающегося экономиста, причиной тому послужили денежная реформа 2016 года, а также введение единого налога на товары и услуги. Оба нововведения стали визитными карточками правления «Бхаратия джаната парти» в 2014—2019 годах.

Ранее, 14 октября, стало известно, что лауреатами премии Государственного банка Швеции памяти Альберта Нобеля по экономике стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер. Награда была присуждена данным исследователям за экспериментальный подход к борьбе с бедностью.