Ульяновск, , 08:40 — REGNUM В Ульяновской области, где в Димитровграде построен Центр ядерной медицины, на обслуживание системы протонной терапии выделяется в год более 362 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Данная система является «ядром» Центра ядерной медицины, а протонная терапия направлена на борьбу с опухолями.

Заказчиком выступает федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии Федерального медико-биологического агентства». Победитель электронного аукциона в течение года должен будет заниматься техническим обслуживанием системы протонной терапии. Отмечается, что техобслуживание проводится для обеспечения безаварийной работы системы протонной терапии, предупреждения преждевременного износа оборудования, проведения планово-профилактических работ для выявления и устранения неисправностей.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 362 261 799,6 рублей. Данные средства предусмотрены в федеральном бюджете, а также в виде иных субсидий в целях содержания имущества. Электронный аукцион состоится 1 ноября.

Протонная система установлена в Федеральном центре высокотехнологической медицинской радиологии ФМБА России, построенном в Димитровграде Ульяновской области. Данная система предназначена для лечения онкологических заболеваний. Она установлена на площадке высокотехнологичного центра медицинской радиологии в Димитровграде Ульяновской области. В данной системе протоны разгоняются до скорости света, а затем направляются в опухоль. Протонный пучок способен уничтожать новообразование с точностью до 0,5 мм, почти не повреждая здоровые ткани. Один сеанс лечения длится 30 минут. Ранее отмечалось, что в таком лечении нуждаются не менее 50 тыс. жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным пригласил его посетить Димитровград в Ульяновской области, где построен Центр ядерной медицины. По его словам, «самое главное и самое центральное — это, конечно же, Центр протонной терапии», благодаря которому планируется «спасать 1200 человек спасать в год». Уйба подчеркнул, что протонная терапия «сегодня — единственный метод лечения опухолей».

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