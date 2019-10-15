Новоалександровск, , 08:20 — REGNUM Строительство водовода «Восточный» протяженностью более 36 км началось в Новоалександровском городском округе Ставрополья. Общая стоимость проекта — 329,2 млн рублей, большая часть из которых будет направлена из краевого бюджета, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

Ожидается, что новый водовод обеспечит стабильным и качественным водоснабжением около семи тысяч жителей поселков Виноградный, Встречный, Кармалиновский, Крутобалковский, Присадовый, Светлый, Ударный и хутора Мокрая балка Новоалександровского городского округа.

В ведомстве отметили, что строительство водовода «Восточный» — ключевое мероприятие регионального проекта «Чистая вода», реализуемого в рамках нацпроекта «Экология». Завершить работы планируется до 2022 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Ставрополья разработали программу повышения качества водоснабжения, исполнение которой к 2024 году должно обеспечить качественной питьевой водой 99,8% населения региона. Предполагается, что суммарный объем финансирования программы из различных источников составит порядка 2,8 млрд рублей.