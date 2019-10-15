Сеул, , 08:13 — REGNUM В августе 2019 года в Южной Корее объем средств, находящийся в обращении, увеличился на 6,8%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в августе текущего года показатель M2 составил 2,83 квдрлн вон (~$2,38 трлн), что на 6,8% больше по сравнению с прошлым месяцем.

Известно, то в июне данный показатель увеличился на 6,7%, в июле — на 6,6%.

Однако с учетом сезонных корректировок, данный показатель увеличился на 0,6%, по сравнению с июлем текущего года.

M2 — валютный показатель средств, находящиеся в обращении, включая вклады, депозиты со сроком погашения менее двух лет.

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