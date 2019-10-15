Чита, , 08:04 — REGNUM Забайкалье, где всё ещё не перешли на новую схему утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО), намерено равняться в этом вопросе на Татарию. Об этом в интервью ИА «Чита.ру» сообщил новый руководитель минприроды Забайкалья Олег Некрасов.

«Для меня было очень показательно посмотреть на обращение с ТКО в Татарстане. Казань в этой области впереди всей планеты. В каждом дворе, к какому подъезжали, мы видели чистоту и раздельный сбор. Сразу заметно, как хорошо поработали органы управления. Хотелось бы, чтобы и в нашем крае было так же», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года Забайкалье стало одним из немногих российских субъектов, которые не перешли на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, переход отсрочили на год.

В начале осени 2019 года местные чиновники признали существовавшие ранее сложности, связанные с отсутствием в регионе необходимой инфраструктуры по обращению с ТКО и проблемами с установлением экономически обоснованного единого предельного тарифа. Старая территориальная схема предполагала значительный (до 170%) рост платы граждан за услугу регионального оператора по обращению с ТКО, её пришлось корректировать.

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