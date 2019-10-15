Пекин, , 07:52 — REGNUM Индекс розничных цен (CPI), являющийся главным показателем инфляции в стране, вырос на 3% в сентябре относительно аналогичного месяца 2018 года, сообщили 15 октября в Национальном бюро статистики Китая.

Рост индекса в сентябре оказался несколько выше августовского показателя в 2,8% и самым высоким с начала 2019 года. Цены на продукты питания выросли за сентябрь на 11,2% в годовом исчислении, что, в свою очередь, на 10% выше роста в августе. В то же время цены на непродовольственную продукцию прибавили 1% в сентябре, что на 0,1 процентного пункта ниже августовского показателя.

Цены на свинину выросли в сентябре на 69,3% в годовом исчислении, в то время как рост несколько замедлился относительно августа 2019 года. Цены на овощи упали на 11,8% в годовом исчислении. Индекс CPI в городских и сельских районах Китая также показал разные темпы роста — 2,8% и 3,6% соответственно.

Отметим, что власти Китая стремятся сдержать темпы инфляции в 2019 году на уровне не более 3%. Стоит также сказать, что цены на свинину растут так стремительно в связи с африканской чумой свиней, которая очень сильно подкосила поголовье этих животных.

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