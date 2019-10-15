Владивосток, , 07:54 — REGNUM По поручению президента РФ Владимира Путина, дальневосточные регионы с 2020 года, на четыре года раньше других, могут получить до 100% доходов от акцизов на горюче-смазочные материалы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бензин

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По нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», получение дорожными фондами 100% доходов от акцизов на ГСМ планировалась в 2024 году.

Правительству поручено представить согласованные предложения о внесении изменений в законодательство РФ, предусматривающих увеличение норматива зачисления налоговых доходов от акцизов на ГСМ в бюджеты субъектов РФ, входящих в ДФО, в целях доведения его с 1 января 2020 года до 100%.

До 1 ноября 2019 года также поручено разработать механизм распределения акцизов.

Как сообщало ИА REGNUM, до 1 ноября авиакомпаниям компенсируют убытки из-за роста цен на керосин в 2018 году.