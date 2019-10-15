Москва, , 07:48 — REGNUM Между Россией и Казахстаном возник спор из-за угля для Украины, пишет газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что Нур-Султан обвиняет Москву в том, что она фактически квотирует транзитные поставки угля из Казахстана на Украину. К такому выводу пришла Евразийская экономическая комиссия, к которой обратился Казахстан.

Казахские власти утверждают, отмечает издание, что они ежемесячно несут потери от такой торговой политики РФ в размере $11 млн. Заявляет Нур-Султан и о сопутствующих убытках, в частности, от потерь прибыли железнодорожной отраслью (порядка $0,12 млн в месяц).

Казахстан требует, чтобы действия России были признаны как создающие «барьеры в рамках функционирования внутреннего рынка». 14−15 октября этот спор будет разбираться на межправкомиссии.

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