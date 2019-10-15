Чита, , 07:42 — REGNUM С начала 2019 года на территории Забайкальского края произошло 438 пожаров, а их общая площадь составила более 389,5 тысячи гектаров. Такие данные в интервью ИА «Чита.ру» привёл новый руководитель минприроды Забайкалья Олег Некрасов. По его оценке, ущерб от природных ЧП регион получил колоссальный.

«Если в 2018 году он составил 58,6 миллиона рублей, то за истекший период 2019 года — уже 273 миллиона», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года общая площадь лесных пожаров в Красноярским крае, Иркутской области и Забайкалье превысила пять миллионов гектаров.

Нового руководителя министерство природных ресурсов Забайкальского края обрело 22 апреля 2019 года. На госслужбу 45-летний Олег Некрасов пришёл из органов безопасности. Он является ветераном боевых действий, полковником, кандидатом исторических наук. В ходе представления нового чиновника глава региона Александр Осипов отметил, что главной задачей сейчас является наведение порядка в лесах.

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