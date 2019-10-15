Новосибирск, , 07:40 — REGNUM За девять месяцев 2019 года в Новосибирске сдано в эксплуатацию 564,9 тыс. кв. метров жилых площадей (126% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — 446,9 тыс. кв. метра). Таковы данные управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Доля многоэтажного жилищного строительства — 48 домов или 8 977 квартир (481,7 тыс. кв. метров). Ещё два жилых здания (39 квартир, 2075 кв. метров) относятся к категории малоэтажного строительства.

Под ключ выполнено 1 813 квартир (20% от общего количества).

71% новостроек относится к каркасному домостроению, к панельным домам — 19%, кирпичным — 10%.

За это же время введено в эксплуатацию 389 домов, которые относятся к индивидуальному жилищному строительству (общая площадь — 81,1 тыс. кв. метров).

В эксплуатацию приняты 176 объектов общественного и производственного назначения, автостоянок и гаражей (общая их площадь — 330,5 тыс. кв. метров).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирская область оказалась на 16 месте рейтинга регионов России по вводу жилья.

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