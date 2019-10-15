Владивосток, , 07:35 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил правительству компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо из-за роста его стоимости в 2018 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заправка самолета AF.mil

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Рост цен на керосин в 2018 году привёл к убыткам авиакомпаний и увеличению стоимости авиабилетов.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым должно до 1 ноября компенсировать авиакомпаниям из резервного фонда расходы на керосин. Это решение принято по итогам заседания президиума Госсовета 4 сентября.

Какая будет компенсация — пока неизвестно. Ранее шёл разговор о 25 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость авиабилетов увеличилась с начала 2019 года почти на 25%. Это самый большой показатель за 11 лет.