Иркутск, , 07:20 — REGNUM Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко, который является также председателем правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, в ходе совещания в Иркутске отметил стойкость местного населения. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Приангарья.

«Ситуация сложилась чрезвычайная. Однако, пользуясь случаем, хотел бы отметить, как стойко люди вели себя в период наводнения и после него. Это вызывает огромное уважение», — заявил Мутко. Он также напомнил, что основной задачей после потопа стало восстановление жизнедеятельности населенных пунктов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в пострадавшее от мощнейшего наводнения Приангарье Виталий Мутко прибыл накануне, 14 октября. Здесь он намерен проверить ход подготовки к зиме в Тулуне и Нижнеудинске и проконтролировать ход выполнения поручений российского президента Владимира Путина, который уже трижды посетил затопленную Иркутскую область.

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