Курган, , 07:13 — REGNUM Директор аэропорта Кургана Дмитрий Коваленко выступил 14 октября с последним словом на процессе, где его обвиняют в ущербе, нанесённом горадминистрации столицы Зауралья спилом 48 деревьев на территории воздушной гавани. Он считает дело против него и начальника службы эксплуатационных сооружений аэропорта «несостоятельным, необоснованным и надуманным», сообщает портал 45.ru.

Напомним, в суде 10 октября 2019 года выступил государственный обвинитель, утверждающий, что спиленные под стоянку и контрольно-пропускной пункт деревья не мешали полётам авиалайнеров. Кроме того, аэропортом не было получено у мэрии Кургана специального разрешения на уничтожение деревьев. Значит, директор аэропорта и начальник службы эксплуатационных сооружений воздушной гавани нарушили закон и достойны условного срока заключения с возмещением горадминистрации Кургана 1,2 млн рублей.

Дмитрий Коваленко в последнем слове на процессе настаивает, что в спиле деревьев нарушения законодательства не было, так как аэропорт — это антропогенный объект, то есть созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и к природным ресурсам не относится. Дерево, расположенное на аэродроме, по мнению Коваленко, также не является природным ресурсом. Поэтому статья 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»), по которой его обвиняют, не применима к рубке деревьев на территории аэропорта.

«Можно сделать вывод о недостоверности суммы ущерба, указанной в уголовном деле и гражданском иске», — считает Дмитрий Коваленко.

Кроме того, с учётом Воздушного кодекса, действия директора аэропорта не требовали согласований рубки деревьев с мэрией Кургана. По мнению Дмитрия Коваленко, потерпевшей стороной по делу может быть признана только «Росавиация». Минтрансом ещё в 2016 году было обозначено, что аэропорты самостоятельно решают вопросы со спилом деревьев. Соответствующий документ для рассмотрения судом и приобщению к делу Коваленко передал заместитель министра транспорта РФ.

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